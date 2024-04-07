UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Тбілісі стався вибух у тирі: є жертви та поранені

Фото: у Тбілісі стався вибух на стрільбищі 7 квітня (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Потужний вибух пролунав на території тиру у столиці Грузії. Це сталося вдень 7 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Як зазначається, вибух стався під час стрільбища на території тиру магазину зброї. Магазин займається торгівлею одягом та аксесуарами спецпризначення, зброєю та обладнанням оборонного призначення. На території магазину також проводяться курси навчання зі стрільби.

Внаслідок інциденту в Ісанському районі Тбілісі двоє осіб загинули, четверо людей отримали поранення.

Жителі Тбілісі публікували у мережі відео з місця події. На кадрах помітні стовпи диму. Причина вибуху поки невідома.

 

 

Нагадаємо, у січні на оборонному заводі в Азербайджані стався вибух, внаслідок інциденту постраждали три людини.

У березні в Нідерландах невідомий захопив заручників у кафе. Пізніше зловмисник здався поліції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГрузіяВибухТбилиси