В Нідерландах невідомий захопив заручників, евакуйовано 150 будинків

За словами речника поліції Саймона Клока, людей утримують у заручниках у місті Еде, втім він відмовився надати більш детальну інформацію. У тому ж числі він не розкрив кількість заручників.

У своєму Twitter-акаунті правоохоронці відзначили, що "на даний момент немає ніяких ознак терористичного мотиву".

Як пише видання, загалом було евакуйовано 150 будинків довкола місця подій. Правоохоронці пояснили це рішення тим, що в районі перебуває людина, "яка може становити небезпеку для себе або інших".

На знімках та відео можна побачити правоохоронці та пожежників, які оточили вулицю.

Dutch bomb hostages held in cafe



Hostages have been taken in a cafe in the east of the Netherlands, although initial reports haven't indicated who is holding them or why.



The area has been cordoned off, the nearest houses have been evacuated, local media write. pic.twitter.com/lzr4PKfxvd