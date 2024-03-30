В Нідерландах невідомий захопив заручників, евакуйовано 150 будинків
В одному з нідерландських міст невідомий захопив у заручники людей. Правоохоронці евакували близько 150 будинків поблизу місця подій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За словами речника поліції Саймона Клока, людей утримують у заручниках у місті Еде, втім він відмовився надати більш детальну інформацію. У тому ж числі він не розкрив кількість заручників.
У своєму Twitter-акаунті правоохоронці відзначили, що "на даний момент немає ніяких ознак терористичного мотиву".
La ville néerlandaise d'#Ede a évacué environ 150 maisons dans la zone de l'incident - médias locaux.#Netherlands #PaysBas #attentat #terrorisme #terrorist #crime #victimes #ManishaRani #RCBvsKKR #thepassion pic.twitter.com/MbAJfWRsAP— Le Belligérant (@lebelligerant) March 30, 2024
Як пише видання, загалом було евакуйовано 150 будинків довкола місця подій. Правоохоронці пояснили це рішення тим, що в районі перебуває людина, "яка може становити небезпеку для себе або інших".
На знімках та відео можна побачити правоохоронці та пожежників, які оточили вулицю.
Dutch bomb hostages held in cafe— Lesley Kanofski (@KanofskiLoy) March 30, 2024
Hostages have been taken in a cafe in the east of the Netherlands, although initial reports haven't indicated who is holding them or why.
The area has been cordoned off, the nearest houses have been evacuated, local media write. pic.twitter.com/lzr4PKfxvd
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як в Туреччині невідомий увірвався в головну будівлю заводу американської компанії Procter and Gamble і захопив у заручники людей.
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