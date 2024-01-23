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На оборонному заводі в Азербайджані стався вибух: є поранені

Ширван, Вівторок 23 січня 2024 16:12
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На оборонному заводі в Азербайджані стався вибух: є поранені Архівне фото: На оборонному заводі в Азербайджані стався вибух (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У місті Ширван (Азербайджан) на заводі "Араз" сьогодні, 23 січня, стався вибух. Постраждали три людини.

Про це заявило Міністерство оборонної промисловості Азербайджану, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report.az.

Деталі інциденту

"23 січня у ТОВ "Ширванський Аразський завод", що належить міністерству, під час технологічного процесу стався виробничий інцидент, унаслідок якого двоє працівників заводу дістали легкі травми", - йдеться в заяві.

Зазначається, що постраждалих негайно доправили в лікарню. Обидва співробітники, які отримують амбулаторне лікування, повідомили, що почуваються добре.

Що кажуть силовики

У прокуратурі міста Ширван зазначили, що інформація про вибух у підвідомчому міністерству оборонної промисловості ТОВ "Ширванський Аразський завод" надійшла 23 січня близько 15-ї години.

Попереднім розслідуванням встановлено, що внаслідок інциденту 3 людини отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Наразі співробітники прокуратури проводять огляд місця події та виконують інші необхідні процесуальні дії. Припускають, що причиною вибуху став удар молотком по 120-міліметровому мінометному снаряду в одному з цехів підприємства. За фактом у прокуратурі міста Ширван триває розслідування.

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