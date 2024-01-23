На оборонному заводі в Азербайджані стався вибух: є поранені
У місті Ширван (Азербайджан) на заводі "Араз" сьогодні, 23 січня, стався вибух. Постраждали три людини.
Про це заявило Міністерство оборонної промисловості Азербайджану, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report.az.
Деталі інциденту
"23 січня у ТОВ "Ширванський Аразський завод", що належить міністерству, під час технологічного процесу стався виробничий інцидент, унаслідок якого двоє працівників заводу дістали легкі травми", - йдеться в заяві.
Зазначається, що постраждалих негайно доправили в лікарню. Обидва співробітники, які отримують амбулаторне лікування, повідомили, що почуваються добре.
Що кажуть силовики
У прокуратурі міста Ширван зазначили, що інформація про вибух у підвідомчому міністерству оборонної промисловості ТОВ "Ширванський Аразський завод" надійшла 23 січня близько 15-ї години.
Попереднім розслідуванням встановлено, що внаслідок інциденту 3 людини отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Наразі співробітники прокуратури проводять огляд місця події та виконують інші необхідні процесуальні дії. Припускають, що причиною вибуху став удар молотком по 120-міліметровому мінометному снаряду в одному з цехів підприємства. За фактом у прокуратурі міста Ширван триває розслідування.
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