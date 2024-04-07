В Тбилиси произошел взрыв в тире: есть жертвы и раненные

Как отмечается, взрыв произошел во время стрельбища на территории тира оружейного магазина. Магазин занимается торговлей одеждой и аксессуарами спецназначения, оружием и оборудованием оборонного назначения. На территории магазина также проводятся курсы обучения по стрельбе.

В результате инцидента в Исанском районе Тбилиси два человека погибли, четыре человека получили ранения.

Жители Тбилиси публиковали в сети видео с места происшествия. На кадрах видны столбы дыма. Причина взрыва пока неизвестна.