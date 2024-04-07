В Тбилиси произошел взрыв в тире: есть жертвы и раненные

Мощный взрыв прогремел на территории тира в столице Грузии. Это произошло днем 7 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Грузии.
Как отмечается, взрыв произошел во время стрельбища на территории тира оружейного магазина. Магазин занимается торговлей одеждой и аксессуарами спецназначения, оружием и оборудованием оборонного назначения. На территории магазина также проводятся курсы обучения по стрельбе.
В результате инцидента в Исанском районе Тбилиси два человека погибли, четыре человека получили ранения.
Жители Тбилиси публиковали в сети видео с места происшествия. На кадрах видны столбы дыма. Причина взрыва пока неизвестна.
Напомним, в январе на оборонном заводе в Азербайджане произошел взрыв, в результате инцидента пострадали три человека.
В марте в Нидерландах неизвестный захватил заложников в кафе. Позже злоумышленник сдался полиции.
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