У Тбілісі стався вибух у тирі: є жертви та поранені

Потужний вибух пролунав на території тиру у столиці Грузії. Це сталося вдень 7 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Як зазначається, вибух стався під час стрільбища на території тиру магазину зброї. Магазин займається торгівлею одягом та аксесуарами спецпризначення, зброєю та обладнанням оборонного призначення. На території магазину також проводяться курси навчання зі стрільби.

Внаслідок інциденту в Ісанському районі Тбілісі двоє осіб загинули, четверо людей отримали поранення.

Жителі Тбілісі публікували у мережі відео з місця події. На кадрах помітні стовпи диму. Причина вибуху поки невідома.