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У Тбілісі стався вибух у тирі: є жертви та поранені

Тбілісі, Неділя 07 квітня 2024 14:25
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У Тбілісі стався вибух у тирі: є жертви та поранені Фото: у Тбілісі стався вибух на стрільбищі 7 квітня (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Потужний вибух пролунав на території тиру у столиці Грузії. Це сталося вдень 7 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Як зазначається, вибух стався під час стрільбища на території тиру магазину зброї. Магазин займається торгівлею одягом та аксесуарами спецпризначення, зброєю та обладнанням оборонного призначення. На території магазину також проводяться курси навчання зі стрільби.

Внаслідок інциденту в Ісанському районі Тбілісі двоє осіб загинули, четверо людей отримали поранення.

Жителі Тбілісі публікували у мережі відео з місця події. На кадрах помітні стовпи диму. Причина вибуху поки невідома.

Нагадаємо, у січні на оборонному заводі в Азербайджані стався вибух, внаслідок інциденту постраждали три людини.

У березні в Нідерландах невідомий захопив заручників у кафе. Пізніше зловмисник здався поліції.

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Грузія Вибух Тбилиси
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