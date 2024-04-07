ua en ru
Вс, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Тбилиси произошел взрыв в тире: есть жертвы и раненные

Тбилиси, Воскресенье 07 апреля 2024 14:25
UA EN RU
В Тбилиси произошел взрыв в тире: есть жертвы и раненные Фото: в Тбилиси произошел взрыв на стрельбище 7 апреля (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный взрыв прогремел на территории тира в столице Грузии. Это произошло днем 7 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Грузии.

Как отмечается, взрыв произошел во время стрельбища на территории тира оружейного магазина. Магазин занимается торговлей одеждой и аксессуарами спецназначения, оружием и оборудованием оборонного назначения. На территории магазина также проводятся курсы обучения по стрельбе.

В результате инцидента в Исанском районе Тбилиси два человека погибли, четыре человека получили ранения.

Жители Тбилиси публиковали в сети видео с места происшествия. На кадрах видны столбы дыма. Причина взрыва пока неизвестна.

Напомним, в январе на оборонном заводе в Азербайджане произошел взрыв, в результате инцидента пострадали три человека.

В марте в Нидерландах неизвестный захватил заложников в кафе. Позже злоумышленник сдался полиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Взрыв Тбилиси
NEWS
"Летние" правила для водителей, которые должен знать каждый
"Летние" правила для водителей, которые должен знать каждый
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС