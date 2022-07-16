В Тбилиси прошли переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

"На встрече с Араратом Мирзояном были обсуждены вопросы нормализации отношений. Особое внимание было уделено полному выполнению всех положений Трехсторонних заявлений, гуманитарным вопросам, в том числе судьбе пропавших без вести. Отмечена важность продолжения прямого диалога", - подчеркнул глава азербайджанского МИД.

Это была первая двусторонняя встреча Байрамова и Мирзояна. Принимающей стороной на переговорах выступил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

"Очень горжусь тем, что Тбилиси стал местом встречи между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Уверен, что наши совместные усилия по построению мира и стабильности в регионе дадут результаты", - написал у себя в Twitter Дарчиашвили.