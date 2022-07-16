В Тбилиси прошли переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

Сегодня, 16 июля, в Тбилиси встретились министры иностранных дел Азербайджана и Армении, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Байрамова в Twitter.
"На встрече с Араратом Мирзояном были обсуждены вопросы нормализации отношений. Особое внимание было уделено полному выполнению всех положений Трехсторонних заявлений, гуманитарным вопросам, в том числе судьбе пропавших без вести. Отмечена важность продолжения прямого диалога", - подчеркнул глава азербайджанского МИД.
Это была первая двусторонняя встреча Байрамова и Мирзояна. Принимающей стороной на переговорах выступил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
"Очень горжусь тем, что Тбилиси стал местом встречи между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Уверен, что наши совместные усилия по построению мира и стабильности в регионе дадут результаты", - написал у себя в Twitter Дарчиашвили.
Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Российская Федерация нарушила обещание обеспечить выход армянских войск из Нагорного Карабаха до июня.
Также мы писали, что президент Европейского совета Шарль Мишель провел двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед трехсторонней встречей, на которой обсуждался Нагорный Карабах.
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