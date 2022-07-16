У Тбілісі пройшли переговори очільників МЗС Вірменії та Азербайджану

"На зустрічі з Араратом Мірзояном були обговорені питання нормалізації відносин. Особливу увагу було приділено повному виконанню всіх положень тристоронніх заяв, гуманітарним питанням, у тому числі долі зниклих безвісти. Відзначено важливість продовження прямого діалогу", - підкреслив глава азербайджанського МЗС.

Це була перша двостороння зустріч Байрамова і Мірзояна. Приймаючою стороною на переговорах виступив міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі.

"Дуже пишаюся тим, що Тбілісі став місцем зустрічі між главою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим і главою МЗС Вірменії Араратом Мірзояном. Упевнений, що наші спільні зусилля з побудови миру і стабільності в регіоні дадуть результати", - написав у себе в Twitter Дарчіашвілі.