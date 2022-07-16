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У Тбілісі пройшли переговори очільників МЗС Вірменії та Азербайджану

Фото: у Тбілісі пройшли переговори глав МЗС Вірменії та Азербайджану (twitter.com/bayramov_jeyhun)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 16 липня, в Тбілісі зустрілися міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії, Джейхун Байрамов та Арарат Мірзоян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Байрамова у Twitter.

"На зустрічі з Араратом Мірзояном були обговорені питання нормалізації відносин. Особливу увагу було приділено повному виконанню всіх положень тристоронніх заяв, гуманітарним питанням, у тому числі долі зниклих безвісти. Відзначено важливість продовження прямого діалогу", - підкреслив глава азербайджанського МЗС.

Це була перша двостороння зустріч Байрамова і Мірзояна. Приймаючою стороною на переговорах виступив міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі.

"Дуже пишаюся тим, що Тбілісі став місцем зустрічі між главою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим і главою МЗС Вірменії Араратом Мірзояном. Упевнений, що наші спільні зусилля з побудови миру і стабільності в регіоні дадуть результати", - написав у себе в Twitter Дарчіашвілі.

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Російська Федерація порушила обіцянку забезпечити вихід вірменських військ з Нагірного Карабаху до червня.

Також ми писали, що президент Європейської Ради Шарль Мішель провів двосторонні переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном перед тристоронньою зустріччю, на якій обговорювався Нагірний Карабах.

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