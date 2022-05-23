ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мишель возглавил переговоры лидеров Азербайджана и Армении

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 23 мая 2022 03:57
Мишель возглавил переговоры лидеров Азербайджана и Армении Переговоры (Фото: consilium.europa.eu)
Автор: Константин Широкун

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед трехсторонней встречей, на которой обсуждался Нагорный Карабах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщает официальный Баку, Алиев сказал Мишелю, что Азербайджан изложил пять принципов, основанных на международном праве, для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и подписания мирного соглашения.

Пашинян обсудил с Мишелем ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, гуманитарные вопросы и подчеркнул необходимость их решения, сообщили в офисе премьер-министра Армении.

Напомним, что Азербайджан закрыл свое небо для российских военных самолетов. В результате такого решения властей Азербайджана российские самолеты вынуждены летать над Ираном и Каспийским морем по пути в Ростов-на-Дону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан Армения Нагорный Карабах
NEWS
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков