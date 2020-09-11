В Тбилиси произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

На окраине Тбилиси произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента пострадали несколько человек.

Об этом сообщает грузинский телеканал "Мтавари".

Взрыв произошел в доме на территории так называемого военного поселения. Предварительно, в одной из квартир первого этажа взорвался газовый баллон. Пожар в результате взрыва не произошел.

По словам очевидцев, в результате взрыва пострадали три человека, члены одной семьи. Однако в спасательных службах пока не подтверждают эту информацию.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

Напомним, недавно в Тбилиси произошел взрыв в развлекательном заведении вблизи филармонии, в результате которого один человек погиб и несколько получили ранения.

Также РБК-Украина писало, о мощном взрыве на фабрике в белорусском Жлобине.