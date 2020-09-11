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У Тбілісі стався вибух в багатоповерхівці, є постраждалі

Автор: Дмитро Левицький

На околиці Тбілісі стався вибух газу в п'ятиповерховому житловому будинку. В результаті інциденту постраждали декілька людей.

Про це повідомляє грузинський телеканал "Мтаварі".

Вибух стався у будинку на території так званого військового поселення. Попередньо, в одній з квартир першого поверху вибухнув газовий балон. Пожежі внаслідок вибуху не сталося.

За словами очевидців, в результаті вибуху постраждали три людини, члени однієї сім'ї. Однак у рятувальних службах поки не підтверджують цю інформацію.

Зараз на місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Тбілісі стався вибух у розважальному закладі поблизу філармонії, в результаті якого одна людина загинула та декілька отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, про потужний вибух на фабриці у білоруському Жлобині.

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