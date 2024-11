В Тбілісі поліція завершила розгін мітингувальників біля парламенту, який тривав усю ніч

Акція протесту біля грузинського парламенту в столиці країни проводилася другу ніч поспіль. Вона стала реакцією громадян на скандальний намір уряду прем'єра Іраклія Кобахідзе відмовитися від переговорів щодо вступу Грузії до Європейського союзу до 2028 року.

Станом на ранок 30 листопада весь периметр проспекту Руставелі, де зібралися з вечора п'ятниці тисячі протестувальників, контролюють співробітники Міністерства внутрішніх справ.

За даними грузинських ЗМІ та медіа, нинішній розгін був такий самий жорсткий, які і добою раніше. Протестувальників затримували та заарештували, зокрема із застосуванням сили, були постраждалі та поранені, серед яких і представники преси.

"ЗМІ повідомляють про безліч постраждалих. Зважаючи на все, рахунок йде на десятки. Деякі учасники мітингу зазнали серйозних травм, до машин "швидкої допомоги" їх доводилося нести на ношах. Кадри побиття зафіксували камери", - йдеться в публікації "Новини-Грузії".

Разом з тим точне число затриманих та постраждалих наразі невідоме.

Силовики ближче до ранку одночасно рушили з вулиці Бесіка, станції метро "Руставелі" та площі Свободи та оточили демонстрантів.

Протестувальники під час розгону намагалися сховатися від силовиків у церкві Кашветі, цілодобових аптеках та супермаркетах, у вестибюлі метро.

Зазначається, що усю ніч в районі проспекту Руставелі та площі Свободи працювали бригади швидкої медичної допомоги.

Протягом цієї ночі силовики кілька разів застосовували водомети проти протестувальників.

Наразі невелика частина демонстрантів лишається в районі площі Свободи та готелю Marriott, де вони зводили саморобні барикади.

На проспекті Руставелі зараз працюють комунальні служби, які розбирають залишки барикад. Протестувальники звідти періодично запускали феєрверки у бік поліції, а у відповідь силовики кидали капсули зі сльозогінним газом.