В Тбилиси полиция завершила разгон митингующих возле парламента, который длился всю ночь

Сотрудники правоохранительных органов Грузии сегодня под утро, 30 ноября, завершили зачистку проспекта Руставели от собравшихся возле здания парламента демонстрантов. Разгон акции протеста там продолжался с вечера накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинскую телекомпанию " Рустави 2 " и местный портал " Новости-Грузия ".

Акция протеста возле грузинского парламента в столице страны проводилась вторую ночь подряд. Она стала реакцией граждан на скандальное намерение правительства премьера Ираклия Кобахидзе отказаться от переговоров по вступлению Грузии в Европейский союз до 2028 года.

На утро 30 ноября весь периметр проспекта Руставели, где собрались с вечера пятницы тысячи протестующих, контролируют сотрудники Министерства внутренних дел.

Жесткий разгон

По данным грузинских СМИ и медиа, нынешний разгон был таким же жестким, как и сутками ранее. Протестующих задерживали и арестовали, в том числе с применением силы.

"СМИ сообщают о множестве пострадавших. Судя по всему, счет идет на десятки. Некоторые участники митинга получили серьезные травмы, к машинам "скорой помощи" их приходилось нести на носилках. Кадры избиения зафиксировали камеры", - говорится в публикации "Новости-Грузии".

Вместе с тем точное число задержанных и пострадавших сайчас неизвестно.

Как действовали грузинские полицейские

Силовики ближе к утру одновременно двинулись с улицы Бесика, станции метро "Руставели" и площади Свободы, и окружили демонстрантов.

Протестующие во время разгона пытались скрыться от силовиков в Кашветской церкви, круглосуточных аптеках и супермаркетах, в вестибюле метро.

Всю ночь в районе проспекта Руставели и площади Свободы работали бригады скорой медицинской помощи.

В эту ночь силовики несколько раз применяли водометы против протестующих.

Небольшая часть демонстрантов остается в районе площади Свободы и гостиницы Marriott, где они возводили самодельные баррикады.

На проспекте Руставели сейчас работают коммунальные службы, разбирающие остатки баррикад. Протестующие оттуда периодически запускали фейерверки в сторону полиции, а в ответ силовики бросали капсулы со слезоточивым газом.

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В эту ночь Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) распространила заявление, в котором указывалось, что полиция одновременно применяет сразу несколько видов спецсредств: водометы, перечный спрей и определенные капсулы.

Грузинские юристы обратили внимание, что такая практика запрещена. Однако МВД страны сняло ограничение "в целях упростить практику разгона".

Протесты в столице Грузии

Как сообщалось ранее, с 28 ноября в Тбилиси начались массовые акции протеста после заявления премьера Грузии, что правительство отказывается от переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.

Пророссийский глава правительства Грузии Кобахидзе объяснил такое решение тем, что только к такому сроку страна "будет готова" к переговорам по вступлению.

Между тем протесты в Тбилиси начали разгонять силовики, применявшие дымовые шашки, слезоточивый газ и водометы.

Вчера Министерство иностранных дел Украины осудило силовой разгон протестов в Грузии.