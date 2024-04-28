У Тбілісі перед будівлею парламенту почалися сутички протестувальників з поліцією

У Тбілісі сталися сутички між протестувальниками проти закону про іноагентів та силовиками під будівлею грузинського парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Georgia.
Сьогодні ввечері у грузинській столиці поновилися протести проти скандального закону. Тисячі людей вийшли на вулиці Тбілісі і вирушили велетенською колоною до будівлі грузинського парламенту.
Коли протестувальники прийшли до парламенту, то ситуація загострилася. Учасники протесту спробували пройти на сцену, яка була приготована для мітингу правлячої партії у понеділок. Сцену охороняла поліція, тому протестувальники спробували прорвати оточення.
В результаті виникли сутички, в ході яких силовики застосували сльозогінний газ. Також на площу до парламенту приїхала поліцейська машина з водометом, але наразі її не застосовували. Також біля будівлі парламенту помітили спецназ.
У квітні грузинський парламент ухвалив у першому з трьох читань скандальний закон про іноагентів, який обмежує права ЗМІ та організацій, які отримують фінансування з-за кордону. Проти цього закону виступають в ЄС та НАТО, тому європейська та євроатлантична інтеграція Грузії опинилася під загрозою.
Грузинське суспільство теж невдоволене законопроектом про іноагентів, який дублює російський закон. Це вже не перша спроба грузинського парламенту просунути цей законопроект. Минулого разу це також спровокувало масштабні протести.
Водночас у правлячій грузинській партії заявили, що цей закон можуть скасувати або змінити, якщо Грузію запросять стати членом ЄС.
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