В Тбилиси перед зданием парламента начались столкновения протестующих с полицией

В Тбилиси произошли столкновения между протестующими против закона об иноагентах и силовиками под зданием грузинского парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia.
Сегодня вечером в грузинской столице возобновились протесты против скандального закона. Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси и отправились огромной колонной к зданию грузинского парламента.
Когда протестующие пришли к парламенту, ситуация обострилась. Участники протеста попытались пройти на сцену, приготовленную для митинга правящей партии в понедельник. Сцену охраняла полиция, поэтому протестующие попытались прорвать оцепление.
В результате возникли стычки, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ. Также на площадь к парламенту приехала полицейская машина с водометом, но пока ее не применяли. Также у здания парламента был замечен спецназ.
В апреле грузинский парламент принял в первом из трех чтений скандальный закон об иноагентах, ограничивающий права СМИ и организаций, получающих финансирование из-за границы. Против этого закона выступают в ЕС и НАТО, поэтому европейская и евроатлантическая интеграция Грузии оказалась под угрозой.
Грузинское общество тоже недовольно законопроектом об иноагентах, который дублирует российский закон. Это уже не первая попытка грузинского парламента продвинуть этот законопроект. В прошлый раз это также спровоцировало масштабные протесты.
В то же время в правящей грузинской партии заявили, что этот закон могут отменить или изменить, если Грузию пригласят стать членом ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.