В Тбилиси в многоэтажном доме прогремел взрыв, погиб один человек

Отмечается, что взрыв прогремел в одной из квартир восьмиэтажного дома на окраине грузинской столицы в районе Лило. Взрывной волной вынесло балконные двери, повредило фасадную стену, а хозяйка квартиры выбросило с четвертого этажа. От полученных травм женщина скончалась в клинике. О других пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Из поврежденного здания эвакуируют жильцов, поскольку существует вероятность обрушения. На месте работает несколько бригад пожарных и спасателей. Полиция оцепила районе происшествия. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.