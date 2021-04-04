У Тбілісі в багатоповерховому будинку прогримів вибух, загинула одна людина

У Тбілісі в багатоповерховому житловому будинку прогримів вибух , імовірно через витік газу. Постраждала 65-річна жінка, її вибуховою хвилею викинуло з четвертого поверху. Вона померла в лікарні.

Відзначається, що вибух прогримів в одній з квартир восьмиповерхового будинку на околиці грузинської столиці в районі Лило. Вибуховою хвилею винесло балконні двері, пошкодило фасадну стіну, а господиня квартири викинуло з четвертого поверху. Від отриманих травм жінка померла в клініці. Про інших постраждалих в результаті інциденту не повідомляється.

З пошкодженої будівлі евакуювали мешканців, оскільки існує ймовірність обвалення. На місці працює декілька бригад пожежників і рятувальників. Поліція оточила районі події. За фактом вибуху порушено кримінальну справу.