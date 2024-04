У Тбілісі на акції проти закону про "іноагентів" поліція затримала понад десять людей

У заяві МВС країни йдеться про те, що у Тбілісі на проспекті Руставелі, в районі будівлі парламенту, співробітники відповідних підрозділів міністерства були відправлені для охорони громадського порядку.

"Внаслідок насильницьких дій мітингувальників постраждав один співробітник МВС, якому надали відповідну медичну допомогу", - розповіли у відомстві.

У міністерстві також вказується, що правоохоронці неодноразово закликали організаторів та учасників мітингу "підкорятися законним вимогам представників МВС, не перевищувати встановлені законом межі свободи зібрань та волевиявлення".

Проте, додали в міністерстві, учасники мітингу "не визнавали" їх законні вимоги, порушували громадський порядок, чинили опір працівникам правоохоронних органів та "словесно ображали їх, внаслідок чого поліцейськими за статтями 166 та 173 КУпАП затримано 14 осіб".

Своєю чергою опозиційний телеканал передає, що Демократична ініціатива Грузії закликала правоохоронців "припинити грубе порушення свободи зібрань і відмовитися від розгону мирних протестувальників біля парламенту".

Крім того, організація закликала поліцію припинити незаконні затримання людей на протесті.

Singing demonstration in Tbilisi after the adoption by the legal affairs Committee of the Russian Law. « Georgian dream » majority expelled all opposition MP’s from the hearing before the vote!!! pic.twitter.com/YSo8GRlVkW