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У Тбілісі на акції проти закону про "іноагентів" поліція затримала понад десять людей

Тбілісі, Грузія, Вівторок 16 квітня 2024 01:21
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У Тбілісі на акції проти закону про "іноагентів" поліція затримала понад десять людей Фото: акція протесту у Тбілісі проти законопроекту щодо "іноагентів" (tvpirveli.ge)
Автор: Володимир Костирін

У столиці Грузії Тбілісі під час акції протесту проти підписання парламентом законопроекту про "іноземних агентів", який нещодавно розкритикували в Євросоюзі, сталися заворушення біля будівлі законодавчого органу. Поліція затримала понад десять протестувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Грузії та місцевий опозиційний телеканал Pirveli.

У заяві МВС країни йдеться про те, що у Тбілісі на проспекті Руставелі, в районі будівлі парламенту, співробітники відповідних підрозділів міністерства були відправлені для охорони громадського порядку.

"Внаслідок насильницьких дій мітингувальників постраждав один співробітник МВС, якому надали відповідну медичну допомогу", - розповіли у відомстві.

У міністерстві також вказується, що правоохоронці неодноразово закликали організаторів та учасників мітингу "підкорятися законним вимогам представників МВС, не перевищувати встановлені законом межі свободи зібрань та волевиявлення".

Проте, додали в міністерстві, учасники мітингу "не визнавали" їх законні вимоги, порушували громадський порядок, чинили опір працівникам правоохоронних органів та "словесно ображали їх, внаслідок чого поліцейськими за статтями 166 та 173 КУпАП затримано 14 осіб".

Опозиція скаржиться на незаконні затримання

Своєю чергою опозиційний телеканал передає, що Демократична ініціатива Грузії закликала правоохоронців "припинити грубе порушення свободи зібрань і відмовитися від розгону мирних протестувальників біля парламенту".

Крім того, організація закликала поліцію припинити незаконні затримання людей на протесті.

Протест продовжиться

Також зазначається, що акція протесту під парламентом Грузії, що проводилася у понеділок, вже завершилася, і активісти залишають проспект Руставелі.

Проте завтра, 16 квітня, анонсоване на дванадцяту годину дня продовження мітингу біля будівлі парламенту.

"Рівно о 12 годині розпочнеться пленарне засідання весняної сесії у парламенті. Чи буде винесений "російський закон" на голосування, стане відомо на засіданні Бюро, призначеному на 11:45. Одночасно з пленарним засіданням представники різних професій зберуться біля законодавчого органу й опротестують законопроект", - йдеться в повідомленні телеканалу.

Законопроект щодо "іноагентів" у Грузії

Нагадаємо, близько двох тижнів тому грузинська влада відновила процес розгляду в парламенті законопроекту "про іноземних агентів". Аналогічний закон вже прийнято в Росії, і він використовується як важіль впливу на компанії, які фінансують з-за кордону.

На тлі цього у Тбілісі пройшли протести. Опозиція вже прозвала таку ініціативу "російським законом" і різко критикує її.

Зокрема, 9 квітня у столиці Грузії відбувся "Марш свободи", під час якого учасники висловлювали підтримку вступу країни до ЄС, а також критикували законопроект "про іноагентів".

11 квітня в Євросоюзі розкритикували "російський закон" у парламенті Грузії, та зазначили, що він може вплинути на членство країни в блоці.

Також повідомлялося, що 15 квітня у парламенті Грузії лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі побився з представником парламентської більшості, одним із лідерів керівної проросійської партії "Грузинська мрія" Мамукою Мдінарадзе. Це сталось на засіданні юридичного комітету парламенту під час обговорення "закону про іноагентів".

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