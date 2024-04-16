В Тбилиси на акции против закона об "иноагентах" полиция задержала более 10 человек

В столице Грузии Тбилиси во время акции протеста против подписания парламентом законопроекта об "иностранных агентах", который недавно раскритиковали в Евросоюзе, произошли беспорядки у здания законодательного органа. Полиция задержала более десяти протестующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии и местный оппозиционный телеканал Pirveli .

В заявлении МВД страны говорится, что в Тбилиси на проспекте Руставели, в районе здания парламента, сотрудники соответствующих подразделений министерства были отправлены для охраны общественного порядка.

"В результате насильственных действий митингующих пострадал один сотрудник МВД, которому оказали соответствующую медицинскую помощь", - рассказали в ведомстве.

В министерстве также указывается, что правоохранители неоднократно призывали организаторов и митингующих "подчиняться законным требованиям представителей МВД, не превышать установленные законом пределы свободы собраний и волеизъявления".

Однако, добавили в министерстве, митингующие "не признавали" их законные требования, нарушали общественный порядок, сопротивлялись работникам правоохранительных органов и "словесно оскорбляли их, в результате чего полицейскими по статьям 166 и 173 КУоАП задержаны 14 человек".

Оппозиция жалуется на незаконные задержания

В свою очередь оппозиционный телеканал передает, что Демократическая инициатива Грузии призвала стражей порядка "прекратить грубое нарушение свободы собраний и отказаться от разгона мирных протестующих возле парламента".

Кроме того, организация призвала полицию прекратить незаконное задержание людей на протесте.

Произведение демонстрации в Тбилиси после adoption по законным аффайрам Комитета российского права. «Георгический dream» majority expelled all opposition MP's от hearing before the vote!!! pic.twitter.com/YSo8GRlVkW — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 15 апреля 2024

Протест продолжится

Также отмечается, что проводимая в понедельник акция протеста под парламентом Грузии уже завершилась, и активисты покидают проспект Руставели.

Однако завтра, 16 апреля, анонсировано на двенадцать часов дня продолжение митинга около здания парламента.

"Ровно в 12 часов начнется пленарное заседание весенней сессии в парламенте. Будет ли вынесен "российский закон" на голосование, станет известно на заседании Бюро, назначенном на 11:45. Одновременно с пленарным заседанием представители разных профессий соберутся у законодательного органа и опротестуют законопроект" , – говорится в сообщении телеканала.

Законопроект об "иноагентах" в Грузии

Напомним, около двух недель назад грузинские власти возобновили процесс рассмотрения в парламенте законопроекта "об иностранных агентах". Аналогичный закон уже принят в России, и он используется как рычаг влияния на компании, финансирующие из-за границы.

На этом фоне в Тбилиси прошли протесты. Оппозиция уже прозвала подобную инициативу "российским законом" и резко критикует ее.

В частности, 9 апреля в столице Грузии состоялся "Марш свободы", во время которого участники выражали поддержку вступления страны в ЕС, а также критиковали законопроект "об иноагентах".

11 апреля в Евросоюзе раскритиковали "российский закон" в парламенте Грузии и отметили, что он может повлиять на членство страны в блоке.

Также сообщалось, что 15 апреля в парламенте Грузии лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили подрался с представителем парламентского большинства, одним из лидеров руководящей пророссийской партии "Грузинская мечта" Мамукой Мдинарадзе. Это произошло на заседании юридического комитета парламента во время обсуждения "закона об иноагентах".