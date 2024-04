В Тбилиси на акции против закона об "иноагентах" полиция задержала более 10 человек

В заявлении МВД страны говорится, что в Тбилиси на проспекте Руставели, в районе здания парламента, сотрудники соответствующих подразделений министерства были отправлены для охраны общественного порядка.

"В результате насильственных действий митингующих пострадал один сотрудник МВД, которому оказали соответствующую медицинскую помощь", - рассказали в ведомстве.

В министерстве также указывается, что правоохранители неоднократно призывали организаторов и митингующих "подчиняться законным требованиям представителей МВД, не превышать установленные законом пределы свободы собраний и волеизъявления".

Однако, добавили в министерстве, митингующие "не признавали" их законные требования, нарушали общественный порядок, сопротивлялись работникам правоохранительных органов и "словесно оскорбляли их, в результате чего полицейскими по статьям 166 и 173 КУоАП задержаны 14 человек".

В свою очередь оппозиционный телеканал передает, что Демократическая инициатива Грузии призвала стражей порядка "прекратить грубое нарушение свободы собраний и отказаться от разгона мирных протестующих возле парламента".

Кроме того, организация призвала полицию прекратить незаконное задержание людей на протесте.

Произведение демонстрации в Тбилиси после adoption по законным аффайрам Комитета российского права. «Георгический dream» majority expelled all opposition MP's от hearing before the vote!!! pic.twitter.com/YSo8GRlVkW — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 15 апреля 2024