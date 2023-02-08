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Така сама, як у Європі. Столтенберг допустив війну в Азії

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Вашингтон, Середа 08 лютого 2023 21:54
Така сама, як у Європі. Столтенберг допустив війну в Азії Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китай уважно спостерігає за війною Росії проти України та може розпочати своє вторгнення на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час спільного брифінгу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Пекін уважно спостерігає (за війною в Україні - ред.) та здобуває уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення. Тому те, що відбувається сьогодні в Європі, може відбутися завтра в Азії", - зазначив Столтенберг.

За його словами, КНР продовжує суттєво нарощувати свої збройні сили, у тому числі виробляє ядерну зброю "без будь-якої прозорості".

"Китай намагається встановити контроль над Південно-Китайським морем і загрожує Тайваню, репресує своїх громадян і обмежує права людини, поглиблює стратегічне партнерство з Москвою. Тому союзники НАТО мають реальні побоювання", - додав генсек.

Нагадаємо, раніше перший заступник державного секретаря США Венді Шерман заявляла, що її країна розглядає можливість початку бойових дій між Китаєм та Тайванем.

Також ми писали, що, за словами директора ЦРУ Вільяма Бернса, до 2027 року Китай може створити передумови для військового вторгнення до Тайваню.

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