На Тайвані приземлилася китайська повітряна куля, - AP

Повітряна куля приземлилася на одному з островів архіпелагу Мацу, який розташований неподалік узбережжя китайської провінції Фуцзянь. Саме цей архіпелаг Тайвань розглядає як першу лінію оборони у разі вторгнення Китаю.

У Міноборони Тайваню зазначили, що літальний апарат перевозив обладнання, зареєстроване на державну компанію з виробництва електроніки у північному місті Тайюань – Taiyuan Wireless First Factory Ltd.

У компанії, у свою чергу, підтвердили, що надавали електроніку китайському метеорологічному управлінню. Однак там спростовують, що займалися будівництвом аеростату.

Представник компанії заявив, що знайдена куля, ймовірно, належала до тих, що щодня запускаються для моніторингу погоди, ймовірно, вона вилетіла без фіксованого курсу з прибережного міста Сямень.

Повітряна куля можу приземлитися через досягнення максимальної висоти приблизно 30 тисяч метрів, заявив він.