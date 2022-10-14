На Тайвані анонсували візит делегації українських депутатів

Група українських парламентарів планують відвідати Тайвань наприкінці жовтня. Вона була сформована у вересні та складається з членів групи дружби з Тайванем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Focus Taiwan .

На церемонії відкриття Асоціації дружби депутатів тайвансько-українського парламенту в Законодавчих зборах у вівторок тайванський депутат Хуан Ші-цзе з правлячої Демократичної прогресивної партії заявив, що кілька українських парламентаріїв планують приїхати на Тайвань на 11-ю Всесвітню асамблею.

"Група, сформована у вересні, складається з членів групи дружби з Тайванем. До її складу входить Юлія Клименка, яка зараз є першим заступником голови комітету українського парламентську з транспорту та інфраструктури", - заявив депутат.

На церемонії інавгурації Хуан сказав, що особистий обмін думками між тайванськими законодавцями та їхніми українськими колегами стане важливим кроком у розвитку двосторонніх відносин між двома країнами.

Він також сказав, що однією з довгострокових цілей асоціації, до якої наразі входить 41 член від різних партій, є сприяння створенню представництв Тайваню та України у країнах один одного.