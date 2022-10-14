На Тайвані анонсували візит делегації українських депутатів
Група українських парламентарів планують відвідати Тайвань наприкінці жовтня. Вона була сформована у вересні та складається з членів групи дружби з Тайванем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Focus Taiwan.
На церемонії відкриття Асоціації дружби депутатів тайвансько-українського парламенту в Законодавчих зборах у вівторок тайванський депутат Хуан Ші-цзе з правлячої Демократичної прогресивної партії заявив, що кілька українських парламентаріїв планують приїхати на Тайвань на 11-ю Всесвітню асамблею.
"Група, сформована у вересні, складається з членів групи дружби з Тайванем. До її складу входить Юлія Клименка, яка зараз є першим заступником голови комітету українського парламентську з транспорту та інфраструктури", - заявив депутат.
На церемонії інавгурації Хуан сказав, що особистий обмін думками між тайванськими законодавцями та їхніми українськими колегами стане важливим кроком у розвитку двосторонніх відносин між двома країнами.
Він також сказав, що однією з довгострокових цілей асоціації, до якої наразі входить 41 член від різних партій, є сприяння створенню представництв Тайваню та України у країнах один одного.
Нагадаємо, що Тайвань вивчає досвід України у війні з РФ, відточуючи стратегію на випадок атаки Китаю.
Також Тайвань ввів санкції проти Білорусі за "активну участь" у вторгненні РФ в Україну.
Пізніше стало відомо, що Тайвань припиняє імпорт вугілля з Росії.
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