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На Тайвані анонсували візит делегації українських депутатів

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П'ятниця 14 жовтня 2022 17:36
На Тайвані анонсували візит делегації українських депутатів Фото: На Тайвані анонсували візит делегації українських депутатів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Група українських парламентарів планують відвідати Тайвань наприкінці жовтня. Вона була сформована у вересні та складається з членів групи дружби з Тайванем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Focus Taiwan.

На церемонії відкриття Асоціації дружби депутатів тайвансько-українського парламенту в Законодавчих зборах у вівторок тайванський депутат Хуан Ші-цзе з правлячої Демократичної прогресивної партії заявив, що кілька українських парламентаріїв планують приїхати на Тайвань на 11-ю Всесвітню асамблею.

"Група, сформована у вересні, складається з членів групи дружби з Тайванем. До її складу входить Юлія Клименка, яка зараз є першим заступником голови комітету українського парламентську з транспорту та інфраструктури", - заявив депутат.

На церемонії інавгурації Хуан сказав, що особистий обмін думками між тайванськими законодавцями та їхніми українськими колегами стане важливим кроком у розвитку двосторонніх відносин між двома країнами.

Він також сказав, що однією з довгострокових цілей асоціації, до якої наразі входить 41 член від різних партій, є сприяння створенню представництв Тайваню та України у країнах один одного.

Нагадаємо, що Тайвань вивчає досвід України у війні з РФ, відточуючи стратегію на випадок атаки Китаю.

Також Тайвань ввів санкції проти Білорусі за "активну участь" у вторгненні РФ в Україну.

Пізніше стало відомо, що Тайвань припиняє імпорт вугілля з Росії.

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