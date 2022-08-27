ua ru
Сб, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тайвань прекращает импорт угля из России, - Reuters

Новина українською →
Тайвань, Суббота 27 августа 2022 20:47
Тайвань прекращает импорт угля из России, - Reuters Фото: Тайвань прекращает импорт угля из России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Государственная компания Тайваня Taipower решила больше не покупать уголь у России на фоне вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, Taipower провела последний платеж за российский уголь по соглашению, которое было утверждено еще до войны в Украине. При этом новых договоров со страной-агрессором заключать не будут.

Напомним, ранее Тайвань объявил о новых санкциях против России, направленные на ограничение высокотехнологичного экспорта. Список запрещенных к экспорту в Россию товаров пополнился 57 новыми позициями.

Также мы писали, что Тайвань передаст 6 миллионов долларов на восстановление украинских городов от последствий вторжения России. Больше всего денег получит Харьков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Тайвань Санкции против России
NEWS
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать