На Тайване анонсировали визит делегации украинских депутатов

Группа украинских парламентариев планируют посетить Тайвань в конце октября. Она была сформирована в сентябре и состоит из членов группы дружбы с Тайванем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Focus Taiwan .

На церемонии открытия Ассоциации дружбы депутатов тайваньско-украинского парламента в Законодательном собрании во вторник тайваньский депутат Хуан Ши-цзе из правящей Демократической прогрессивной партии заявил, что несколько украинских парламентариев планируют приехать на Тайвань на 11-ю Всемирную ассамблею.

"Группа, сформированная в сентябре, состоит из членов группы дружбы с Тайванем. В ее состав входит Юлия Клименко, которая сейчас является первым заместителем председателя комитета украинского парламента по транспорту и инфраструктуре", - заявил депутат.

На церемонии инаугурации Хуан сказал, что личный обмен мнениями между тайваньскими законодателями и украинскими коллегами станет важным шагом в развитии двусторонних отношений между двумя странами.

Он также сказал, что одной из долгосрочных целей ассоциации, в которую входит 41 член от разных партий, является содействие созданию представительств Тайваня и Украины в странах друг друга.