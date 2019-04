На Тайвані евакуювали 10 тис. осіб в результаті вибуху на заводі

В результаті вибуху в сусідніх будинках вибило скло

На Тайвані евакуювали більше десяти тисяч людей через потужний вибух на хімічному заводі Formosa Chemical and Fiber Corp. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на China Daily."

Рятувальні служби і поліцейські прибули на місце події приблизно через 20 хвилин після отримання повідомлення про вибух.

"Більше 10 тисяч селян довелося евакуювати після вибуху на хімічному заводі в промисловій зоні в селищі Мейяо, округ Юньлинь, в центральній південній частині Країни", - йдеться в повідомленні.

За словами місцевої поліції і пожежників, в результаті вибуху в сусідніх будинках вибило скла.

"Вибух був дуже потужним, так як він був чутний по всьому повіту", - заявив після події голова селища Маиляо Цай Чан-кун, додавши, що він вимагав призупинити роботу хімічного заводу і розслідувати причину аварії.

За попередньою інформацією, що до вибуху на хімічному заводі зміг призвести витік газу.

Інформації про жертви і поранених не надходило.

