В Грузии в многоэтажном доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие

Фото: местро взрыва (twitter.com/news_tbilisi)

В результате взрыва пострадало по меньшей мере 8 человек

На окраине грузинской столицы Тбилиси произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в результате которого пострадало по меньшей мере 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эхо Кавказа.

Сообщается, что происшествие случилось утром 7 апреля, в корпусе №5 4-го квартала Дигомского массива. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа в квартире на третьем этаже, которая сдавалась в аренду.

В результате взрыва одна из стен дома была разрушена, также повреждены стекла окон десятка квартир, а обломки строительных конструкций разбросало на десятки метров.

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко сообщил, что в результате взрыва повреждения получили 8 человек.

"К счастью, их состояние оценивается как средней тяжести. На двух пациентов, у которых ожоги дыхательных путей, нужно обратить внимание, однако медицинскую помощь им оказали с первых же минут. Они распределены по разным клиникам. Врачи делают все, чтобы сохранить их здоровье", - заявил Сергеенко.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия"

Ранее РБК-Украина сообщало, что в жилом доме в Тбилиси произошел взрыв газа. Из корпуса, где произошел взрыв, эвакуируют граждан, взрыв, предположительно, произошел из-за утечки газа на шестом этаже жилого корпуса.