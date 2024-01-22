Тайвань заявил о еще шести китайских воздушных шарах, летевших в сторону острова

Министерство обороны Тайваня обнаружило еще шесть китайских воздушных шаров, летевших над Тайваньским проливом, один из которых пересек остров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ранее в этом месяце ведомство в жестком заявлении обвинило Китай в угрозе авиационной безопасности и ведении психологической войны против жителей острова с помощью воздушных шаров за несколько дней до выборов в Тайване.

Возможность использования Китаем воздушных шаров для шпионажа стала глобальной проблемой в феврале прошлого года, когда США сбили, по их словам, китайский воздушный шар, который использовался КНР для наблюдения. Пекин заявил, что она была случайно заблудившимся гражданским судном.

В обнародованном министерством обороны Тайваня ежедневном отчете о военной деятельности Китая за последние 24 часа говорится, что в воскресенье шесть воздушных шаров пролетели над чувствительной средней линией пролива.

Однако лишь одна пересекла остров на его южной части. Остальные пять воздушных шаров полетели на север Тайваня, но не пролетели над землей. Все они летели к востоку, прежде чем исчезнуть.

Средняя линия Тайваньского пролива раньше служила неофициальным барьером между Тайванем и Китаем, но китайские истребители, беспилотники, а теперь воздушные шары регулярно летают над ней.

Выборы на Тайване

Напомним, накануне на Тайване прошли президентские выборы. Лидерство получил прозападный кандидат Лай Циндэ из руководящей Демократической прогрессивной партии (ГПП).

На фоне выборов спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в Вашингтоне планируют визит делегации конгрессменов на Тайвань после инаугурации избранного президента.

Больше о том, приведут ли выборы на Тайване к новому конфликту – читайте в материале РБК-Украина.