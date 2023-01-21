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Тайвань засвоїв уроки війни в Україні, аби відбити напад Китаю в разі агресії, - посол

Фото: Тайвань засвоїв уроки війни в Україні, аби відбити напад Китаю в разі агресії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Тайвані зробили висновки і засвоїли важливі уроки з російсько-української війни. Що допоможе Тайбею стримати агресію Пекіна в разі нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Тайваню у США Біхім Сяо в інтерв'ю Associated Press.

За її словами, серед уроків, зокрема, докладання більше зусиль для підготовки військових, а також цивільних осіб до такої загальносуспільної боротьби, яку українці зараз ведуть проти агресії Росії.

"Все, що ми робимо зараз, спрямоване на те, щоб запобігти повторенню болю і страждань трагедії України за нашим сценарієм на Тайвані. Тому, зрештою, ми прагнемо стримувати застосування військової сили. Але на випадок найгіршого сценарію ми розуміємо, що повинні бути краще підготовлені", - заявила Біхім Сяо.

Вона підсумувала, спостерігаючи на дії українців Тайвань також розуміє, що потрібно поповнити свої запаси "Джавелінів", "Стінгерів", HIMARS та інших невеликих, мобільних систем озброєння.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву допустив, що Китай, ймовірно, вторгнеться на Тайвань. За його словами, цей напад може статися в 2027 році.

Також раніше ЦРУ повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін дав команду армії підготуватися до силового взяття під контроль Тайваню до 2027 року.

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