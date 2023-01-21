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Тайвань усвоил уроки войны в Украине, чтобы отразить нападение Китая в случае агрессии, - посол

Фото: Тайвань усвоил уроки войны в Украине, чтобы отразить нападение Китая в случае агрессии (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Тайване сделали выводы и усвоили важные уроки российско-украинской войны. Что поможет Тайбэю сдержать агрессию Пекина в случае нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Тайваня в США Бихим Сяо в интервью Associated Press.

По ее словам, среди уроков, в частности, приложения больше усилий по подготовке военных, а также гражданских лиц к такой общественной борьбе, которую украинцы сейчас ведут против агрессии России.

"Все, что мы делаем сейчас, направлено на то, чтобы предотвратить повторение боли и страданий трагедии Украины по нашему сценарию на Тайване. Поэтому, в конце концов, мы стремимся сдерживать применение военной силы. Но на случай худшего сценария мы понимаем, что должны быть лучше подготовлены ", - заявила Бихим Сяо.

Она подытожила, наблюдая за действиями украинцев Тайвань также понимает, что нужно пополнить свои запасы "Джавелинов", "Стингеров", HIMARS и других небольших, мобильных систем вооружения.

Напомним, недавно министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву допустил, что Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань. По его словам, это нападение может произойти в 2027 году.

Также ранее ЦРУ сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин дал команду армии подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня до 2027 года.

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