Тайвань усвоил уроки войны в Украине, чтобы отразить нападение Китая в случае агрессии, - посол

По ее словам, среди уроков, в частности, приложения больше усилий по подготовке военных, а также гражданских лиц к такой общественной борьбе, которую украинцы сейчас ведут против агрессии России.

"Все, что мы делаем сейчас, направлено на то, чтобы предотвратить повторение боли и страданий трагедии Украины по нашему сценарию на Тайване. Поэтому, в конце концов, мы стремимся сдерживать применение военной силы. Но на случай худшего сценария мы понимаем, что должны быть лучше подготовлены ", - заявила Бихим Сяо.

Она подытожила, наблюдая за действиями украинцев Тайвань также понимает, что нужно пополнить свои запасы "Джавелинов", "Стингеров", HIMARS и других небольших, мобильных систем вооружения.

Напомним, недавно министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву допустил, что Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань. По его словам, это нападение может произойти в 2027 году.

Также ранее ЦРУ сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин дал команду армии подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня до 2027 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.