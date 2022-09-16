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Китай готовится взять под контроль Тайвань силовым методом до 2027 года, - ЦРУ

Новина українською →
Пекин, Пятница 16 сентября 2022 21:01
Китай готовится взять под контроль Тайвань силовым методом до 2027 года, - ЦРУ Фото: Китай готовится взять под контроль Тайвань до 2027 года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году.

Об этом заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста CNN Аны Кабреры.

Но по словам Дэвида Коэна, у разведуправления США нет пока оснований полагать, что Китай окончательно принял решение о подготовке к силовому захвату острова.

Ранее сообщалось, что Тайвань рассматривает опыт Украины по донесению своей позиции внешнему миру во время войны, используя различные инструменты.

Также мы писали, что Конгресс США работает над законопроектами, которые позволят ускорить поставки вооружений Тайваню и избавиться от бюрократических препятствий.

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