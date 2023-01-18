Статус-кво не може тривати вічно. Тайвань очікує вторгнення Китаю в 2027 році

Китай ймовірно вторгнеться на Тайвань, і напад може відбутися в 2027 році, попереджає МЗС країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Як зазначає видання, напруга у Тайванській протоці зростає і є найвищою за багато років. За даними тайванських джерел, Китай тепер щодня літає на винищувачах у напрямку повітряного простору самоврядного острова.

Він встановив 2027 рік як ключову дату, коли такі дії, найімовірніше, відбудуться.

"Китай тепер ймовірніше вторгнеться на Тайвань, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем лідера Сі Цзіньпіна", - заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що американські аналітики змоделювали 24 сценарії бойових дій США і Тайваню проти Китаю та визначили ймовірних переможців. Раніше ми писали, що США, Японія та союзники посилили підготовку до можливої війни за Тайвань.

Нагадаємо, китайська армія організувала спільне патрулювання бойової готовності та справжні бойові навчання у морському та повітряному просторі навколо Тайваню. Під час військових навчань 28 літаків Китаю увірвалися до зони ППО Тайваню.

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