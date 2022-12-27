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Тайвань втричі збільшив термін строкової служби. На тлі загострення з Китаєм

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Тайвань, Вівторок 27 грудня 2022 17:47
Тайвань втричі збільшив термін строкової служби. На тлі загострення з Китаєм Фото: Тайвань втричі збільшив термін строкової служби (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Через зростаючу загрозу, з якою стикається демократичний Тайвань з боку Китаю, уряд острова вирішив з 2024 року в тричі збільшити термін строкової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні, 27 грудня, президент Тайваню Цай Ін Вень заявила, що з 2024 року на острові подовжать обов’язкову військову службу з чотирьох місяців до одного року.

"Поки Тайвань достатньо сильний, він буде домом демократії та свободи в усьому світі, і він не стане полем битви", - сказала Цай.

Оголосивши про продовження терміну призиву, вона наголосила, що це рішення далось їй "неймовірно важко". Проте додала, що Тайвань хоче миру, проте для цього він повинен мати можливість захистити себе.

Нагадаємо, вчора, 26 грудня, 47 літаків китайських Військово-повітряних сил перетнули серединну лінію Тайванської протоки та увійшли до південно-західної зони ППО Тайваню.

На що в США виразили стурбованість щодо військової активності Китаю поблизу Тайваню і додали, що вважають її "провокаційною" та "дестабілізуючою".

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