ua ru
Пн, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

CША стурбовані вторгненням Китаю у повітряний простір Тайваню

Новость на русском →
США, Понеділок 26 грудня 2022 21:28
CША стурбовані вторгненням Китаю у повітряний простір Тайваню Фото: CША стурбовані вторгненням Китаю у повітряний простір Тайваню (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки стурбовані військовою активністю Китаю поблизу Тайваню і вважають її "провокаційною" та "дестабілізуючою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні, 26 грудня в адміністрації президента США Джо Байдена запевнили, що Вашингтон й надалі допомагатиме Тайбею.

"Ми продовжуватимемо допомагати Тайваню підтримувати достатній потенціал самооборони відповідно до наших давніх зобов’язань і нашої політики єдиного Китаю", - йдеться в заяві Ради національної безпеки Білого дому.

Сьогодні 71 літак Китаю, включаючи винищувачі та безпілотники, увійшли в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Тайваню. З них 43 літаки перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка є неофіційним буфером між двома сторонами.

Нагадаємо, вчора, 26 грудня, Китай провів "ударні навчання" в морському та повітряному просторі навколо Тайваню. Пояснюючи, що це відповідь на невизначену "провокацію" з боку демократично керованого острова та Сполучених Штатів.

Раніше ми писали, що влада США допускає можливість бойових дій Китаю проти Тайваню, проте Вашингтон вживає заходів, щоб не допустити початку війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайвань Китай Сполучені Штати Америки
NEWS
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
DAILY
Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра