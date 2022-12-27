Тайвань втрое увеличил срок срочной службы. На фоне обострения с Китаем
Из-за растущей угрозы, с которой сталкивается демократический Тайвань со стороны Китая, правительство острова решило с 2024 года в три раза увеличить срок срочной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сегодня, 27 декабря, президент Тайваня Цай Ин Вэнь заявила, что с 2024 года на острове продлят обязательную военную службу с четырех месяцев до одного года.
"Пока Тайвань достаточно силен, он будет домом демократии и свободы по всему миру, и он не станет полем битвы", - сказала Цай.
Объявив о продлении срока призыва, она подчеркнула, что это решение далось ей "невероятно тяжело". Однако добавила, что Тайвань хочет мира, но для этого у него должна быть возможность защитить себя.
Напомним, вчера, 26 декабря, 47 самолетов китайских Военно-воздушных сил пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня.
На что в США выразили обеспокоенность по поводу военной активности Китая вблизи Тайваня и добавили, что считают ее "провокационной" и "дестабилизирующей".
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