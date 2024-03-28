Тайвань вірить у підтримку США, незалежно від підсумків президентських виборів, - МЗС

У доповіді законодавцям міністерство закордонних справ Тайваню зазначило, що хоча результат виборів у США не був визначений, острів отримав міжпартійну підтримку.

Наголошується, що Тайвань продовжить підтримувати збалансований обмін думками з обома сторонами, але йому необхідно уважно стежити за тим, як тайвансько-китайські проблеми можуть виявитися на виборах.

"Ми повинні остерігатися маніпулювання проблемами перетину Тайванської протоки як політичного питання оборони та нападу", - йдеться у повідомленні МЗС Тайваню.