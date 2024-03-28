Тайвань вірить у підтримку США, незалежно від підсумків президентських виборів, - МЗС

Уряд Тайваню переконаний, що підтримка Сполучених Штатів залишиться незмінною незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, але відомство уважно слідкуватиме за тим, щоб тайвансько-китайськими питаннями "не маніпулювали" у ході передвиборчої кампанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У доповіді законодавцям міністерство закордонних справ Тайваню зазначило, що хоча результат виборів у США не був визначений, острів отримав міжпартійну підтримку.
Наголошується, що Тайвань продовжить підтримувати збалансований обмін думками з обома сторонами, але йому необхідно уважно стежити за тим, як тайвансько-китайські проблеми можуть виявитися на виборах.
"Ми повинні остерігатися маніпулювання проблемами перетину Тайванської протоки як політичного питання оборони та нападу", - йдеться у повідомленні МЗС Тайваню.
Плани Китаю щодо нападу на Тайвань та реакція США
Навесні 2022 року президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові застосувати силу для захисту Тайваню.
Минулої осені голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун публічно засумнівався в планах Пекіна спробувати захопити Тайвань військовим шляхом.
Нещодавно Bloomberg писало, що військове вторгнення Китаю на Тайвань коштуватиме світовій економіці 10 трильйонів доларів і може відбутися вже 2027 року.
Директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс говорив, що досягти повної готовності до нападу на Тайвань китайська армія може вже 2027 року. Експерт Юрія Пойта в коментарі РБК-Україна заявив, що станом на сьогодні цей термін змістився на 2030-й.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.