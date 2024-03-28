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Тайвань верит в поддержку США, независимо от итогов президентских выборов, - МИД

Фото: Тайвань верит в поддержку США, независимо от итогов президентских выборов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Тайваня убеждено, что поддержка Соединенных Штатов останется неизменной независимо от того, кто победит на президентских выборах, но ведомство будет внимательно следить за тем, чтобы тайваньско-китайскими вопросами "не манипулировали" в ходе предвыборной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В докладе законодателям министерство иностранных дел Тайваня отметило, что, хотя исход выборов в США не был определен, остров получил межпартийную поддержку.

Отмечается, что Тайвань продолжит поддерживать сбалансированный обмен мнениями с обеими сторонами, но ему необходимо внимательно следить за тем, как тайваньско-китайские проблемы могут проявиться на выборах.

"Мы должны остерегаться манипулирования проблемами пересечения Тайваньского пролива как политического вопроса обороны и нападения", - говорится в сообщении МИД Тайваня.

 

Планы Китая по нападению на Тайвань и реакция США

Весной 2022 года президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы применить силу для защиты Тайваня.

Уже минувшей осенью глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун публично усомнился в планах Пекина попытаться захватить Тайвань военным путем.

Недавно Bloomberg писало, что военное вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 триллионов долларов и может состояться уже в 2027 году.

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс говорил, что достичь полной готовности к нападению на Тайвань китайская армия может уже в 2027 году. Эксперт Юрия Пойта в комментарии РБК-Украина заявил, что по состоянию на сегодняшний день этот срок сместился на 2030-й.

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