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Тайвань відповів РФ на заяву про "єдиний Китай": Москва - головоріз комуністичного режиму

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

МЗС РФ заявило, що Тайвань є невід'ємною частиною Китаю, повторюючи висловлювання офіційного Пекіна. На цю заяву Москви відповіли в Міністерстві закордонних справ Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Тайваню.

Що говорили у РФ

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що позиція Росії щодо Тайваню "загальновідома, послідовна і незмінна". 

"Російська сторона визнає, що у світі існує тільки один Китай, уряд КНР є єдиним законним урядом, що представляє весь Китай, а Тайвань є невід'ємною частиною Китаю. Російська сторона виступає проти незалежності Тайваню в будь-якій формі", - підкреслила вона.

Вибори на Тайвані

Напередодні на Тайвані відбулися президентські вибори. Лідерство отримав прозахідний кандидат Лай Цінде із правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП).

На тлі виборів спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що у Вашингтоні планують візит делегації конгресменів на Тайвань після інавгурації обраного президента.

Більше того, чи приведуть вибори на Тайвані до нового конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ТайваньКитайРосійська Федерація