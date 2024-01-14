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Тайвань ответил РФ на заявление о "едином Китае": Москва - головорез коммунистического режима

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

МИД РФ заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, повторяя высказывания официального Пекина. На это заявление Москвы ответили в Министерстве иностранных дел Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Тайваня.

Что говорили в РФ 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция России по Тайваню "общеизвестна, последовательна и неизменна". 

"Российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме", - подчеркнула она. 

Выборы на Тайване

Накануне на Тайване прошли президентские выборы. Лидерство получил прозападный кандидат Лай Циндэ из правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП).

На фоне выборов спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, в Вашингтоне планируют визит делегации конгрессменов на Тайвань после инаугурации избранного президента.

Больше о том, приведут ли выборы на Тайване к новому конфликту - читайте в материале РБК-Украина.

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