Тайвань ответил РФ на заявление о "едином Китае": Москва - головорез коммунистического режима

МИД РФ заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, повторяя высказывания официального Пекина. На это заявление Москвы ответили в Министерстве иностранных дел Тайваня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Тайваня.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция России по Тайваню "общеизвестна, последовательна и неизменна".
"Российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме", - подчеркнула она.
Накануне на Тайване прошли президентские выборы. Лидерство получил прозападный кандидат Лай Циндэ из правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП).
На фоне выборов спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, в Вашингтоне планируют визит делегации конгрессменов на Тайвань после инаугурации избранного президента.
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