Тайвань на тлі загрози з Китаю проведе наближені до бойових дій військові навчання

Китай хоче захопити Тайвань

У 40-х роках минулого століття лідер китайської правлячої партії "Гоміньдан" разом з прихильниками після поразки комуністам в громадянській війні втік на острів Тайвань, де створив китайський уряд в екзилі. Відтоді Тайвань де-факто став незалежною країною, хоча й претендував і на територію материкового Китаю, де утворилась комуністична Китайська народна республіка.

Сьогодні ж про "возз'єднання" з Тайванем вже мріє глава КНР Сі Цзіньпін. І чим більше Тайвань віддаляється від Китаю в бік Заходу - тим агресивнішою стає риторика та поведінка КНР.

Нещодавно Китай провів військові навчання довкола Тайваню, фактично оточивши острів. Як пояснював Пекін, ці навчання були "суворим покаранням за сепаратизм".

На думку президента Тайваню Лай Чін-те, Китай вважає "ліквідацію" незалежності Тайваню своєю великою національною справою.

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