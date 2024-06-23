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Тайвань на тлі загрози з Китаю проведе наближені до бойових дій військові навчання

Фото: Тайвань проведе військові навчання (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Тайвань наприкінці липня розпочне щорічні п'ятиденні військові навчання. Але цього року ці навчання будуть наближені до реальних бойових дій, щоб підготувати армію Тайваню до загроз з боку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповів Reuters високопоставлений тайванський чиновник, навчання не будуть "шоу", як це було раніше, а будуть 

Одним з незвичних для тайванської армії елементів навчань стануть нічні тренування. Також, за словами тайванського чиновника, в зоні навчань буде столиця Тайваню - місто Тайбей.

 

Китай хоче захопити Тайвань

У 40-х роках минулого століття лідер китайської правлячої партії "Гоміньдан" разом з прихильниками після поразки комуністам в громадянській війні втік на острів Тайвань, де створив китайський уряд в екзилі. Відтоді Тайвань де-факто став незалежною країною, хоча й претендував і на територію материкового Китаю, де утворилась комуністична Китайська народна республіка.

Сьогодні ж про "возз'єднання" з Тайванем вже мріє глава КНР Сі Цзіньпін. І чим більше Тайвань віддаляється від Китаю в бік Заходу - тим агресивнішою стає риторика та поведінка КНР.

Нещодавно Китай провів військові навчання довкола Тайваню, фактично оточивши острів. Як пояснював Пекін, ці навчання були "суворим покаранням за сепаратизм".

На думку президента Тайваню Лай Чін-те, Китай вважає "ліквідацію" незалежності Тайваню своєю великою національною справою.

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