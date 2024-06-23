Тайвань на фоне угрозы из Китая проведет приближенные к боевым действиям военные учения

Китай хочет захватить Тайвань

В 40-х годах прошлого века лидер китайской правящей партии "Гоминьдан" вместе со сторонниками после поражения коммунистам в гражданской войне сбежал на остров Тайвань, где создал китайское правительство в экзиле. С этого момента Тайвань де-факто стал независимой страной, хотя и претендовал и на территорию материкового Китая, где образовалась коммунистическая Китайская народная республика.

Сегодня же о "воссоединении" с Тайванем уже мечтает глава КНР Си Цзиньпин. И чем больше Тайвань отдаляется от Китая в сторону Запада - тем агрессивнее становится риторика и поведение КНР.

Недавно Китай провел военные учения вокруг Тайваня, фактически окружив остров. Как объяснял Пекин, эти учения были "строгим наказанием за сепаратизм".

По мнению президента Тайваня Лай Чин-то, Китай считает "ликвидацию" независимости Тайваня своим большим национальным делом.

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