Сі Цзіньпін зустрівся з екс-президентом Тайваню і знову пообіцяв "возз'єднання родини"

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч із колишнім президентом Тайваню Ма Інцзю. Вони говорили про возз'єднання КНР з островом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зустріч між Сі Цзіньпіном та Ма Інцзю відбулася у пекінській Великій народній залі, де іноземні лідери зазвичай проводять переговори з вищими китайськими чиновниками.

Лідер КНР у ході обговорень наголосив, що люди по обидва боки Тайванської протоки - китайці.

"Зовнішнє втручання не може зупинити історичну тенденцію возз'єднання країни та сім'ї", - додав він.

Лідер Китаю не став уточнювати, що саме він має на увазі під "зовнішнім втручанням", але, ймовірно, це підтримка Тайваню з боку США.

"Немає такої образи, яку не можна було б вирішити, немає такої проблеми, яку не можна було б обговорити, і немає такої сили, яка б могла розділити нас", - зазначив Сі Цзіньпін.

У свою чергу Ма Інцзю застеріг від війни між Китаєм і Тайванем, оскільки це буде нестерпно для китайського народу.

"Китайці по обидва боки протоки мають достатню мудрість, щоб вирішувати всі суперечки мирним шляхом і не доводити справу до конфлікту", - додав він.

Зазначимо, 27 грудня минулого року Сі Цзіньпін уже заявляв про "неминуче возз'єднання" з Тайванем. За його словами, це найбільший національний інтерес.