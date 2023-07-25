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Тайвань скасував заплановані військові навчання: названо причину

Фото: Тайвань скасував заплановані військові навчання (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Тайвань відмінив свої щорічні військові навчання Han Kuang через підготовку до найсильнішого тайфуну за чотири роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що тайфуни в цю пору року звичайні поблизу Тайваню. Але острів не зазнав сильного впливу тайфунів понад чотири роки, з 2019 року, тому влада закликала до пильності і готова задіяти армію для ліквідацій його наслідків.

Очікується, що тайфун Доксурі, який отримав четверту категорію небезпеки за шкалою ризику тропічних штормів від 1 до 5 балів, увійде в протоку Баші, яка поділяє Тайвань і Філіппіни в західно-північно-західному напрямку, і наблизиться до вод біля південного узбережжя острова, перш ніж ви вийдете.

Конфлікт між Китаєм та Тайванем

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Острів у свою чергу вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Лідер Китаю та інші чиновники заявляють про "возз'єднання" з островом і не відкидають силового варіанту.

США підтримують незалежність Тайваню та надають допомогу. На цьому фоні загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном. Розуміючи ймовірну загрозу, Тайвань поступово нарощує свою військову міць і періодично проводить міжнародні військові навчання зі своїми партнерами.

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