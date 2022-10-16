Сі Цзіньпін знову пригрозив Тайваню: Китай ніколи не відмовитися від застосування сили

Китай ніколи не відмовиться від права застосувати силу проти Тайваню, хоч і підтримує "мирне возз'єднання".

Про це заявив китайський лідер Сі Цзіньпін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сьогодні у Пекіні проходить 20-й з'їзд Комуністичної партії, під час повинні обрати нового лідера. Очікується, що партію втретє очолить діючий лідер Сі Цзіньпін.

Під час своєї промови на з'їзді китайський лідер прокоментував питання Тайваню, заявивши, що це справа виключно китайців. За словами Сі Цзіньпіна, Китай завжди "поважав та піклувався" про Тайвань і виступав за економічний й культурний обмін.

"Ми наполягаємо на прагненні до мирного возз'єднання з найбільшою щирістю та найкращими зусиллями, але ми ніколи не обіцяємо відмовитися від застосування сили та залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів", - заявив Сі Цзіньпін.

Водночас лідер Китаю пояснив, що "силові методи" можуть застосовуватися у випадку втручання третіх сторін та протидії "дуже невеликій кількості" прихильників незалежності Тайваню.

Водночас у Тайвані вже відповіли на погрози Сі Цзіньпіна, заявивши, що не підуть на компроміси.

"Тайвань не відмовиться від свого суверенітету й не піде на компроміс щодо свободи та демократії, а його народ виступає проти ідеї Пекіна про управління Тайванем за моделлю "одна країна, дві системи"", - заявили в офісі президента Тайваню.