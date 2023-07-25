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Тайвань отменил запланированные военные учения: названа причина

Фото: Тайвань отменил запланированные военные учения (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Тайвань отменил свои ежегодные военные учения Han Kuang из-за подготовки к самому сильному тайфуну за четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что тайфуны в это время года обычны вблизи Тайваня. Но остров не подвергался сильному воздействию тайфунов более четырех лет, с 2019 года, потому власти призвали к бдительности и готовы задействовать армию для ликвидаций его последствий.

Ожидается, что тайфун Доксури, получивший четвертую категорию опасности по шкале риска тропических штормов от 1 до 5 баллов, войдет в пролив Баши, который разделяет Тайвань и Филиппины в западно-северо-западном направлении, и приблизится к водам у южного побережья острова, прежде чем выйти на сушу в южном Китае.

Конфликт между Китаем и Тайванем

Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под контролем Пекина. Остров в свою очередь считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Лидер Китая и другие чиновники заявляют о "воссоединении" с островом и не исключают силовой вариант.

США поддерживают независимость Тайваня и оказывают помощь. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином. Понимая вероятную угрозу, Тайвань постепенно наращивает свою военную мощь и периодически проводит международные военные учения со своими партнерами.

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