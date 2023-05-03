Тайвань розраховує на допомогу США при створенні нових винищувачів, - Reuters

Наразі основною опорою військово-повітряних сил Тайваню є F-16 та французькі Mirages. Також вони використовували винищувачі AIDC F-CK-1 Ching-kuo Indigenous Defense Fighter або IDF. Однак тайванський флот ЦАХАЛ було розгорнуто понад 30 років тому.

Під час виступу на тайваньсько-американському форумі оборонної промисловості в Тайбеї, голова AIDC Ху Кай Хунг заявив, що компанія планує підвищити свою технічну майстерність, та допомогти в розробці тайванського винищувача наступного покоління.

"Що стосується розробки винищувача наступного покоління, ми сподіваємося, що Сполучені Штати підтримають Тайвань у його самостійній розробці, включаючи двигун, авіоніку, системи управління, екологічний контроль і так далі, що є можливістю для тайвансько-американської співпраці", - сказав він.