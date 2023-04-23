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Країни ЄС повинні направити Військово-морські сили до Тайваню, - Боррель

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Брюссель, Неділя 23 квітня 2023 16:05
Країни ЄС повинні направити Військово-морські сили до Тайваню, - Боррель Фото: очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Європейські країни повинні направити до Тайванської протоки свої Військово-морські сили, аби забезпечити судноплавство у цьому районі.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар для Journal du Dimanche.

Він зазначив, що позиція Євросоюзу щодо Тайваню проста та послідовна. Дипломат заявив, що для ЄС існує єдиний Китай, але "не за будь-яких умов, і точно не через застосування сили".

Боррель зазначив, що для Європи важливий Тайвань, тому необхідно забезпечити мир у цьому регіоні.

"Європа повинна бути присутня в цьому питанні, яке хвилює нас економічно, комерційно та технологічно. Ось чому я закликаю європейські Військово-морські сили патрулювати Тайванську протоку, щоб продемонструвати відданість Європи свободі судноплавства в цьому надзвичайно важливому районі. Водночас ми маємо бути пильними щодо провокацій і зайвих ставок", - наголосив дипломат.

Чому в Європі заговорили про Тайвань

Варто зазначити, що Жозеп Боррель висловився про Тайвань після неоднозначної заяви президента Франції Еммануеля Макрона.

Французький лідер після візиту до Китаю сказав, що Європі варто зменшити залежність від США, щоб не бути втягнутими в конфлікт за Тайвань.

Також, за словами Макрона, у питанні Тайваню Франція не має бути "васалом" США.

При цьому далеко не всі країни ЄС підтримують позицію Еммануеля Макрона щодо дружби з Китаєм.

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