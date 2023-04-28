Сполучені Штати випробують безпілотні підводні човни неподалік Тайваню

Сполучені Штати планують провести випробування п'яти безпілотних підводних човнів недалеко від Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter.

"США проведуть випробування п'яти безлюдних підводних апаратів, які зможуть "докорінно змінити ситуацію" в Тайванській протоці", - сказав Гілдей.

Як заявив начальник штабу ВМС США Майкл Гілдей, таке випробування повністю змінить ситуацію з Тайванем.

Варто зазначити, що Жозеп Боррель висловився про Тайвань після неоднозначної заяви президента Франції Еммануеля Макрона.

Французький лідер після візиту до Китаю сказав, що Європі варто зменшити залежність від США, щоб не бути втягнутими в конфлікт за Тайвань.

Також, за словами Макрона, у питанні Тайваню Франція не має бути "васалом" США.

При цьому далеко не всі країни ЄС підтримують позицію Еммануеля Макрона щодо дружби з Китаєм.

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