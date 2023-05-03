Тайвань рассчитывает на помощь США при создании новых истребителей, - Reuters

Основной опорой военно-воздушных сил Тайваня являются F-16 и французские Mirages. Также они использовали истребители AIDC F-CK-1 Ching-Kuo Indigenous Defense Fighter или IDF. Однако тайваньский флот ЦАХАЛ был развернут более 30 лет назад.

Выступая на тайваньско-американском форуме оборонной промышленности в Тайбэе, глава AIDC Ху Кай Хунг заявил, что компания планирует повысить свое техническое мастерство, и помочь в разработке тайваньского истребителя следующего поколения.

"Что касается разработки истребителя следующего поколения, мы надеемся, что Соединенные Штаты поддержат Тайвань в его самостоятельной разработке, включая двигатель, авионику, системы управления, экологический контроль и так далее, что является возможностью для тайваньско-американского сотрудничества", - сказал он.