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Тайвань решил не продлевать безвиз для России

Фото: Тайвань решил не продолжать безвиз для России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Тайвань принял решение не продлевать программу безвизового въезда для граждан России. Она была введена еще в 2018 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел Тайваня для CNA .

Россия, Таиланд, Бруней и Филиппины входили в экспериментальную программу тайваньского МИД, предусматривавшую безвизовый режим на остров для их граждан.

Начиная с 2018 года, каждые 12 месяцев, эту программу продолжали на год, однако во время последнего решения Тайвань исключила Россию из списка.

В МИДе Тайваня отметили, что безвиз для россиян должен был способствовать туризму и двусторонним торговым отношениям.

Тем не менее, воспользоваться безвизовой программой с 2020 года было практически невозможно из-за пандемии коронавируса. Однако остров уже начал постепенно смягчать требования и разрешил безвиз для граждан 14 стран-союзников.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что по мнению министра иностранных дел Черногории Ранко Кривокапича, его страна также должна поддержать безвиз для россиян .

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ТайваньРоссийская Федерация