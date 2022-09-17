Тайвань решил не продлевать безвиз для России

Россия, Таиланд, Бруней и Филиппины входили в экспериментальную программу тайваньского МИД, предусматривавшую безвизовый режим на остров для их граждан.

Начиная с 2018 года, каждые 12 месяцев, эту программу продолжали на год, однако во время последнего решения Тайвань исключила Россию из списка.

В МИДе Тайваня отметили, что безвиз для россиян должен был способствовать туризму и двусторонним торговым отношениям.

Тем не менее, воспользоваться безвизовой программой с 2020 года было практически невозможно из-за пандемии коронавируса. Однако остров уже начал постепенно смягчать требования и разрешил безвиз для граждан 14 стран-союзников.