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В Черногории предлагают отменить безвиз для россиян

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Подгорица, Воскресенье 11 сентября 2022 18:54
В Черногории предлагают отменить безвиз для россиян Фото: в Черногории предложили ввести визы для россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Черногория как кандидат в члены Евросоюза должна поддержать визовые ограничения, которые вводят против граждан России.

Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Dan.

Глава МИД уверен, что Черногория должна быть на стороне ЕС, даже когда речь идет о санкциях против России. Поэтому министр предлагает правительству отменить безвизовый режим с РФ.

"Черногория является преданным партнером Европейского союза, и наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор", - сказал Кривокапич.

Стоит отметить, что между Черногорией и Россией с 2008 года действует соглашение о безвизовых поездках. Договоренность была принята для развития туризма. Россияне могут въехать в Черногорию и находиться в течение 90 дней.

Напомним, Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Решение начнет действовать с 12 сентября этого года.

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Черногория Евросоюз Российская Федерация Безвизовый режим
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